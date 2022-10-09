Чем богаты грибы и что следует учитывать, употребляя их в пищу?

4. При употреблении грибов нельзя употреблять жирные продукты и алкоголь

В оболочках клеток грибов содержится органическое вещество хитин - он затрудняет пищеварительные процесс и доступ ферментов к питательным веществам. Чтобы блюда из грибов не вызывали дискомфорта и расстройства желудка, грибы не следует сочетать с жирными продуктами, такими как жирное мясо или сливочные соусы. Особую осторожность следует проявлять людям, у которых диагностировано заболевание желудка, поджелудочной железы или пищевода - затрудненный пищеварительный процесс может вызывать чувство тяжести и другие неприятные симптомы. Грибы рекомендуется как можно лучше измельчить перед приготовлением, а планируя блюдо, самое главное - соблюдать умеренность. Также не рекомендуется употреблять грибы вместе с алкоголем, поскольку он может усилить действие ядовитых веществ.

"Если же после приема пищи, содержащей грибы, возникает чувство тяжести или другие неприятные симптомы, облегчить их помогут травяные чаи. Например, чай с мятой и фенхелем помогает при болях в желудке и вздутии живота, а чай из ромашки успокаивает организм, когда желудок пытается переварить большое количество пищи. Чтобы организм мог быстрее перерабатывать пищу, во время еды можно использовать препараты пищеварительных ферментов. Пищеварительные ферменты не только расщепляют жиры, но также помогают переваривать углеводы и перерабатывать белки", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

5. Хранение и переработка грибов для их более длительного использования

Грибы прекрасно сохраняют вкус и структуру, поэтому при правильном хранении их можно будет употреблять в пищу в течение еще более длительного периода времени. Грибы можно мариновать, солить, жарить, сушить и замораживать. Из сушеных грибов можно приготовить грибной порошок, чтобы зимой добавлять его в супы, соусы или тушеные блюда. Каждый вид обработки имеет разные нюансы, на которые необходимо обратить внимание, чтобы приготовленные грибы можно было есть как можно дольше - например, если грибы предназначены для сушки, их не следует предварительно мыть. Соленые грибы перед употреблением следует замочить на несколько часов в холодной воде, чтобы избавиться от большого количества соли, и только после этого их можно добавлять в блюда.