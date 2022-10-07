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Эрдоган пытался убедить Путина, что остановить войну - в интересах всех сторон

rus.tvnet.lv
Эрдоган пытался убедить Путина, что остановить войну - в интересах всех сторон
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Фото: EPA/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в хоте телефонного разговора пытался убедить президента России Владимира Путина, что остановить войну - в интересах всех сторон, сообщила в пятницу администрация президента Турции, пишет УНИАН.

Главы стран обменялись мнениями по поводу последних процессов вокруг войны России против Украины.

Эрдоган снова подтвердил обязательство внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса в интересах всех сторон.

Президент Турции ранее уже неоднократно предлагал стать сторонником на украинско-российских переговорах, чтобы добиться окончания войны.

У него регулярно проходят телефонные разговоры с Путиным по данному вопросу.

Прошлый разговор состоялся 29 сентября, и во время него в первую очередь говорилось о вторжении России в Украину.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, состоявшегося при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию", чтобы закончить войну.

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