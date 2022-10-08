Гроб в Праге, крест в Вене: Путина "поздравили" с 70-летием

В столице Чехии активисты установили гроб с куклой Путина перед посольством России, а также разместили соответствующее видео на своем YouTube-канале.

На митинге у посольства куклу Путина поместили в гроб, который поставили у входа в здание. Один из активистов держал плакат с надписью "Долгих лет в тюрьме".

Активисты в Вене установили крест с надписью "ПУТИН" и его фото у посольства России, пожелав ему скорейшей смерти. Крест разместили напротив входа в посольство, рядом со стеной, ранее оформленной в цвета украинского флага.

о время акции к российскому посольству подъехали машины, предположительно, с гостями банкета, посвященного юбилею Путина.

Украинцы отправили "Путину" самые искренние "приветы" в социальных сетях и приготовили лучший подарок - "билет на концерт Кобзона".