"Согласие" выберет новых лидеров

Он также заявил, что не планирует снова выдвигаться на пост председателя правления.

Также правление на съезде доложит о проделанной работе, даст оценку, выслушает оценку других лиц и ответит на вопросы заинтересованных лиц.

Ранее сообщалось, что после решения председателя правления "Согласия" Урбановича уйти с поста аналогичное решение принял сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов.

Председателем правления партии до избрания нового председателя является Урбанович. Также в правление входят депутаты Сейма Валерий Агешин, Сергей Долгополов, Иван Рыбаков, Игорь Пименов, Борис Цилевич, Ивар Зариньш, Андрей Клементьев, Янис Кришанс, Регина Лочмеле, Виталий Орлов, Зента Третьяк.

Также в правление входят депутаты Рижской думы Анна Владова, Сандрис Бергманис, Андрис Морозов, Максим Толстой, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Константин Чекушин, Андрис Морозов, мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш и председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич. В правлении также работают Гунта Шагабазян и Александр Саковский.

"Согласие" на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, добивалось лучших результатов на парламентских выборах, но всегда оставалось в оппозиции. Весной этого года началось резкое падение рейтинга партии после того, как партия осудила военное вторжение России в Украину.

На выборах в 14-й Сейм "Согласие" не преодолело 5-процентный барьер на выборах, набрав 4,81% голосов избирателей.