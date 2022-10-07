"Согласие" теряет правление. Вслед за Урбановичем об отставке сообщили Морозов, Владова и Элксниньш

Урбанович признал, что результаты выборов были "достаточно болезненными" и среди членов партии царит неизвестность, потому что люди привыкли к тому, что партия была представлена в парламенте.

По словам Урбановича, он берет на себя ответственность за поражение, так как "действительно чувствует вину за то, что не сделал". В качестве причин он назвал неумение работать в новых форматах, включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Партия также не сумела отреагировать на ложь и клевету. "Это полностью наша вина", - заключил политик.

Согласно уставу "Согласия", в этом году должно быть переизбрано правление партии. Также на съезде будут анализироваться ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании. Урбанович надеется, что в правлении и руководстве "Согласия" произойдет смена поколений. Он не назвал человека, которого хотел бы видеть руководителем партии вместо себя, отметив, что таких несколько.

Ранее Урбанович заявил, что "Согласие" после поражения на парламентских выборах не сдастся и продолжит работу.

По его словам, нет ничего постыдного в поражении, если "ты работал на совесть и выступал за интересы страны". "Если ты искал баланс интересов общества, а не подстрекал на политические авантюры. Нам не стыдно за свою позицию, но мы будем стараться лучше ее разъяснять", - сказал Урбанович.

Он поблагодарил людей, которые голосовали за "Согласие", тех, кто "не поддался кампании очернения и дезинформации, с которыми на "Согласие" обрушились конкурирующие политические силы".

После неудачи на выборах в Сейм о своей отставке также объявило правление партий "Консервативные" и "Движение "За!", а депутат Алдис Гобземс из партии "Каждому и каждой" объявил, что уходит из политики.