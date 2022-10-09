Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - это спецслужбы Украины, сообщает "Медуза".
Путин: взрыв Крымского моста - это теракт, организованный Украиной
Путин: взрыв Крымского моста - это теракт, организованный Украиной
"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.
В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".
Бастрыкин уточнил, что дело о взрыве на Крымском мосту возбудили по статье о терроризме.
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