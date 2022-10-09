Пн, 10.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Путин: взрыв Крымского моста - это теракт, организованный Украиной

rus.tvnet.lv
Путин: взрыв Крымского моста - это теракт, организованный Украиной
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - это спецслужбы Украины, сообщает "Медуза".

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта". 

Бастрыкин уточнил, что дело о взрыве на Крымском мосту возбудили по статье о терроризме.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх