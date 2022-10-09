Путин: взрыв Крымского моста - это теракт, организованный Украиной

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Бастрыкин уточнил, что дело о взрыве на Крымском мосту возбудили по статье о терроризме.