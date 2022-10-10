Ринкевич: Украине нужно поставлять больше оружия

Обстреливая Киев и Запорожье, Россия показывает свою трусость и истинную природу террористического государства, поэтому необходимо поставлять больше оружия Украине, чтобы остановить эту войну и Россию, заявил министр.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2022

Президент страны Эгил Левитс также заявил в Twitter, что с учетом сегодняшних ударов по Украине глобальная поддержка этой страны должна быть удвоена.

Как сообщалось, утром в понедельник, 10 октября, центр Киева сотрясло несколько взрывов, скорее всего, вызванных ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые. Все важное об сегодняшних атаках мы собрали в этом материале:

Украинские официальные лица объявили, что в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье ночью на воскресенье погибли 13 человек, 89 получили ранения. Ракеты попали как в многоквартирные, так и в частные дома.