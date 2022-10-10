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Ринкевич: Украине нужно поставлять больше оружия

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Ринкевич: Украине нужно поставлять больше оружия
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

Следует поставлять Украине больше оружия, чтобы остановить войну и Россию, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Обстреливая Киев и Запорожье, Россия показывает свою трусость и истинную природу террористического государства, поэтому необходимо поставлять больше оружия Украине, чтобы остановить эту войну и Россию, заявил министр.

Президент страны Эгил Левитс также заявил в Twitter, что с учетом сегодняшних ударов по Украине глобальная поддержка этой страны должна быть удвоена.

Как сообщалось, утром в понедельник, 10 октября, центр Киева сотрясло несколько взрывов, скорее всего, вызванных ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые. Все важное об сегодняшних атаках мы собрали в этом материале:

Украинские официальные лица объявили, что в результате ракетного обстрела  российскими войсками жилых домов в Запорожье ночью на воскресенье погибли 13 человек, 89 получили ранения. Ракеты попали как в многоквартирные, так и в частные дома.

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