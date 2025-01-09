Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй срок, пишет в среду, 8 января, украинское издание "Телеграф", ссылаясь на окружение главы государства. Однако публично украинский лидер этого не подтверждал.

Издание отмечает, что с уровнем доверия 52 процента у него есть шанс одержать победу на президентских выборах при условии, что на них не будет выдвигаться главный конкурент Зеленского - бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Великобритании.

"Телеграф": Залужному сделали предложение

Использовать имя Залужного в целях предвыборной борьбы пытаются разные политические силы, в том числе лидер "Батькивщины", экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший президент Петр Порошенко и даже действующий глава государства, пишет "Телеграф". По утверждению издания, глава офиса президента Андрей Ермак передал Залужному, что если он не будет выдвигать собственную кандидатуру на выборах, а примет в них участие на стороне Зеленского, то сможет получить первое место в списке партии "Слуга народа" и кресло спикера Верховной рады.