"Нужно понимать, что он [Трамп] не пытается дать что-то [Владимиру] Путину или россиянам, он на самом деле пытается спасти Украину и ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это справедливо и честно, и он говорил это неоднократно", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что не хочет говорить от имени Трампа, поскольку говорит от своего имени, и указал, что у команды президента будет больше возможностей, как только Трамп официально вступит в должность после инаугурации.

По словам Келлога, Трамп сможет предложить приемлемое решение для прекращения войны в ближайшем будущем.

"И когда я говорю про ближайшее время, я бы хотел поставить себе цель на личном и профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим сто дней", - добавил он.

Трамп заявил на пресс-конференции 7 января, что он понимает чувства России относительно желания Украины вступить в НАТО.

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