Видео Родственники Эдмунда, который пропал месяц назад, не знают, что с ним случилось

Родственница Эдмунда Уна говорит, что в последний раз его видели в километре от центра местного городка.

В полиции поясняют, что в настоящее время нет оснований подозревать совершение уголовного преступления, и поиски продолжаются. Уна говорит, что в поисках ее дяди были задействованы как полицейские беспилотники, так и собаки.

"Собаки шли по следам, где его видели, шли по этим следам везде, а следы просто исчезали. Таинственно исчезали.

Все, что полиция узнала от мобильного оператора, это то, что он звонил по одному номеру, но что произошло дальше, нет абсолютно никакой информации", - рассказала Уна.

"(Degpunktā: Телефон выключен?) Да, телефон выключен, и последний раз телефон видели в каком-то лесу, ну, полиция искала его сигнал. Эти сигналы есть в нескольких местах, они обошли все эти места, но вообще ничего не нашли", - говорит он Уне.

Приметы: Рост Эдмунда 170 сантиметров, он был одет в рабочую одежду и светоотражающий жилет.

Жителей, у которых может быть информация о его возможном местонахождении, просят позвонить в полицию (110).

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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