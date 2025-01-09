Информация о цели поездки и согласие VDD: разработаны ограничения для граждан СНГ

Законопроект предусматривает, что граждане СНГ перед въездом в Латвию должны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактные данные, информацию о том, занимают ли они выборные должности, баллотируются ли на выборах, имеют ли статус должностного лица или состоят на какой-либо службе, а за непредоставление таких данных или предоставление ложных данных будет предусмотрен штраф.

Законопроект предполагает исключение для лиц с дипломатическим иммунитетом или находящихся в кратковременной поездке для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки. Эти лица не должны будут предоставлять информацию о цели поездки перед въездом в Латвию.

Гражданам СНГ разрешат находиться в приграничной зоне Латвии только с согласия VDD

Комиссия Сейма по национальной безопасности также разработала поправки к закону о государственной границе Латвийской Республики, согласно которым гражданам стран Содружества независимых государств (СНГ) разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия Службы государственной безопасности (VDD).

Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне.

Лица в возрасте от 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный Государственной пограничной охраной.

Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями.

Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия VDD, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!