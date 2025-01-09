Комиссия Сейма по национальной безопасности разработала поправки к закону об иммиграции, согласно которым граждане стран Содружества независимых государств (СНГ) перед въездом в Латвию должны будут предоставить информацию о цели поездки, а также гражданам СНГ разрешат находиться в приграничной зоне Латвии только с согласия Службы государственной безопасности (VDD).
Информация о цели поездки и согласие VDD: разработаны ограничения для граждан СНГ
В аннотации к законопроекту подчеркивается, что после вторжения России в Украину, которое поддерживает и Беларусь, в регионе возросли риски разведывательных и гибридных угроз.
Чтобы предотвратить въезд лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии усилен миграционный контроль.
В аннотации отмечается, что латвийские службы проводят усиленные проверки на пунктах пересечения границы и автодорогах, чтобы выявить лиц из групп риска.
Если такие риски выявлены, Служба государственной безопасности в сотрудничестве с другими органами может либо отказать во въезде, либо рекомендовать министру внутренних дел включить конкретного человека в так называемый "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну.
Граждане других стран, которые получили документы на въезд и пребывание в Латвии, проверяются и оцениваются как не представляющие значительной угрозы.
Однако с учетом различного отношения к этим рискам в странах ЕС и Шенгенской зоны граждане России и Беларуси имеют различные возможности получить такие документы и путешествовать по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к российским и белорусским гражданам.
Законопроект предусматривает, что граждане СНГ перед въездом в Латвию должны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактные данные, информацию о том, занимают ли они выборные должности, баллотируются ли на выборах, имеют ли статус должностного лица или состоят на какой-либо службе, а за непредоставление таких данных или предоставление ложных данных будет предусмотрен штраф.
Законопроект предполагает исключение для лиц с дипломатическим иммунитетом или находящихся в кратковременной поездке для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки. Эти лица не должны будут предоставлять информацию о цели поездки перед въездом в Латвию.
Гражданам СНГ разрешат находиться в приграничной зоне Латвии только с согласия VDD
Комиссия Сейма по национальной безопасности также разработала поправки к закону о государственной границе Латвийской Республики, согласно которым гражданам стран Содружества независимых государств (СНГ) разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия Службы государственной безопасности (VDD).
Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне.
Лица в возрасте от 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный Государственной пограничной охраной.
Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями.
Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия VDD, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.
Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.
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