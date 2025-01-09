Днем в среду, 8 января, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Российские войска нанесли удар по Запорожью. Погибли 13 человек
В результате удара погибли 13 человек, еще 63 человека получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.
"Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается", - заявила 8 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"Разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь пострадавшим. Максимум усилий, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказано в сообщении ГСЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
"Требуется давление на Россию за террор. Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе", - написал президент Украины после удара РФ.
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