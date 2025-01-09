Дания открыта для переговоров с США по Арктике, заявил в среду, 8 января, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, перед Рождеством заявил, что США могут аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании.
На пресс-конференции во вторник, 7 января, он отказался отвергать применение военной силы для взятия под контроль Гренландии.
Тем временем сын Трампа, Дональд Трамп-младший, во вторник, 7 января, прибыл в Гренландию с частным визитом.
Ларс Лёкке Расмуссен сообщил журналистам, что Королевство Дания, в которое входят Дания и две автономные территории в северной части Атлантического океана - Гренландия и Фарерские острова, открыто для диалога с США о сотрудничестве, возможно, даже более тесном, чем прежде.
Министр отметил, что США и НАТО имеют законные интересы в регионе, принимая во внимание международную обстановку.
"С таянием льдов Арктики и открытием новых судоходных путей, к сожалению, растет и соперничество великих держав. Мы видим, как Россия вооружается. Мы видим, как Китай также начинает проявлять интерес", - заявил Расмуссен.
Он призвал сохранять спокойствие.
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