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Дания готова к диалогу с США по Арктике и призывает сохранять спокойствие (3)

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Дания открыта для переговоров с США по Арктике, заявил в среду, 8 января, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, перед Рождеством заявил, что США могут аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании.

На пресс-конференции во вторник, 7 января, он отказался отвергать применение военной силы для взятия под контроль Гренландии.

Тем временем сын Трампа, Дональд Трамп-младший, во вторник, 7 января, прибыл в Гренландию с частным визитом.

Ларс Лёкке Расмуссен сообщил журналистам, что Королевство Дания, в которое входят Дания и две автономные территории в северной части Атлантического океана - Гренландия и Фарерские острова, открыто для диалога с США о сотрудничестве, возможно, даже более тесном, чем прежде.

Министр отметил, что США и НАТО имеют законные интересы в регионе, принимая во внимание международную обстановку.

"С таянием льдов Арктики и открытием новых судоходных путей, к сожалению, растет и соперничество великих держав. Мы видим, как Россия вооружается. Мы видим, как Китай также начинает проявлять интерес", - заявил Расмуссен.

Он призвал сохранять спокойствие.

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