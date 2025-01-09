Сигита Гейда объяснила, что метапневмовирус не нов - он известен уже более 20 лет и в основном вызывает легкие и умеренные инфекции верхних дыхательных путей.

Как и другие респираторные вирусы, клинические проявления этого вируса схожи с гриппом и другими вирусами простуды. В Латвии текущие данные показывают очень низкую распространенность - всего 0,4% от всех случаев респираторных заболеваний, и она не представляет угрозы для общественного здоровья.

Симптомы метапневмовируса схожи с симптомами других инфекций верхних дыхательных путей, поэтому сложно точно определить, есть ли у человека этот вирус.

Однако лечение проводится на основании симптомов, и при необходимости наличие вируса может быть подтверждено лабораторными исследованиями.

Эпидемиолог подчеркивает, что не стоит сразу же отправляться в лабораторию при первых симптомах простуды - в таких случаях следует обратиться к семейному врачу.

Исследования показывают, что метапневмовирус чаще поражает детей, особенно в возрасте до пяти лет. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме, более серьезные ситуации требуют стационарного лечения.