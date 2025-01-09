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Эпидемиолог: в Китае вспышка вируса, который известен в Латвии. Сейчас он не представляет угрозы

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Лекарства. Иллюстративное фото
Лекарства. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

За последние недели в Китае возросла заболеваемость человеческим метапневмовирусом, что вызвало обеспокоенность как среди СМИ, так и среди общественности. Аналогичные опасения наблюдались и на ранних этапах пандемии COVID-19, когда первые новости о вирусе пришли из Китая. В программе "900 секунд" эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Сигита Гейда рассказала, что в настоящее время в Латвии нет причин для беспокойства, а уровень распространения метапневмовируса низкий, сообщает портал tv3.lv.

Сигита Гейда объяснила, что метапневмовирус не нов - он известен уже более 20 лет и в основном вызывает легкие и умеренные инфекции верхних дыхательных путей.

Как и другие респираторные вирусы, клинические проявления этого вируса схожи с гриппом и другими вирусами простуды. В Латвии текущие данные показывают очень низкую распространенность - всего 0,4% от всех случаев респираторных заболеваний, и она не представляет угрозы для общественного здоровья.

Симптомы метапневмовируса схожи с симптомами других инфекций верхних дыхательных путей, поэтому сложно точно определить, есть ли у человека этот вирус.

Однако лечение проводится на основании симптомов, и при необходимости наличие вируса может быть подтверждено лабораторными исследованиями.

Эпидемиолог подчеркивает, что не стоит сразу же отправляться в лабораторию при первых симптомах простуды - в таких случаях следует обратиться к семейному врачу.

Исследования показывают, что метапневмовирус чаще поражает детей, особенно в возрасте до пяти лет. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме, более серьезные ситуации требуют стационарного лечения.

Эпидемиолог отмечает, что другие вирусы, такие как грипп и респираторно-синцитиальный вирус, также могут вызывать схожие осложнения у детей и пожилых людей.

Помимо метапневмовируса, в Латвии встречается широкий спектр респираторных вирусов - грипп, риновирусы, аденовирусы и другие.

В настоящее время около 20% случаев респираторных заболеваний вызваны гриппом, а в последние недели наблюдается увеличение числа пневмоний. Эпидемиолог призывает людей сделать прививку от гриппа и Covid-19, которые являются эффективными мерами защиты.

Чтобы избежать заражения:

  • соблюдайте личную гигиену - тщательно мойте и дезинфицируйте руки;
  • проветривайте помещения, обеспечивая полный воздухообмен;
  • избегайте контакта с больными людьми;
  • используйте медицинские маски в общественных местах, если вы плохо себя чувствуете.

Вакцинация остается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа и COVID-19, ее можно проводить и во время эпидемии гриппа.

Хотя новости о распространении метапневмовируса в Китае вызвали беспокойство, в Латвии ситуация спокойная, и распространение этого вируса не является значительным.

SPKC продолжает следить за распространением респираторных инфекций и призывает жителей соблюдать меры гигиены и профилактики, чтобы защитить себя и окружающих.

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