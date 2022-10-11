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Facebook и Instagram признаны террористическими организациями в России

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Facebook и Instagram признаны террористическими организациями в России
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Компания Meta
Компания Meta Фото: Mateusz Slodkowski / SOPA Images / ZUMA Press Wire

Россия во вторник, 11 октября, добавила американского технологического гиганта Meta - головную компанию Instagram и Facebook - в список экстремистских и террористических организаций, согласно информации из базы данных Росфинмониторинга.

Россия запретила Facebook и Instagram в конце марта, обвинив эти социальные сети в "экстремистской деятельности". Ранее Москва обвиняла Meta в терпимости к "русофобии", когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

10 марта Meta объявила, что разрешит публикацию постов с  словами "смерть российским оккупантам", но не допустит публикации подобных угроз гражданскому населению. Позже компания заявила, что изменение коснется только записей, сдела«нных из Украины.

Facebook и Instagram недоступны в России с марта, но многие россияне используют VPN, чтобы продолжать использовать эти социальные сети.

Instagram до недавнего времени был особенно популярен в России, в том числе как важная площадка для рекламы и торговли.

Последним решением российских властей Meta включена в один список с правыми националистическими организациями, иностранными террористическими группировками, включая "Талибан", и российскими оппозиционными организациями.

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