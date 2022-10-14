Диалект, сленг и прочее в этом тесте неважно! Ищем правильное - "словарное" - название этих продуктов и вещей!
Тест ⟩ Рабарбар или ревень? Ластик или стёрка? Угадываем правильные названия!
Рабарбар или ревень? Ластик или стёрка? Угадываем правильные названия!
А вдохновились идеей теста мы после просмотра комментариев под этим тиктоком:
@rus.tvnet.lv Сравниваем языки с @sunfes__ 🔥 A вы знаете еще слова, которые в Латвии говорят по-другому? 🤔 #латвия #рига #новостилатвии #русскийязык #русскиевлатвии ♬ Aesthetic - Tollan Kim
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