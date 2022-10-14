Об укреплении иммунитета следует думать в течение всего года. Зачастую знания людей о повышении иммунитета ограничиваются приемом витамина С в сезон, когда случается чаще болеть простудой и гриппом. Однако не всегда может быть достаточно только витамина С.
Витамина С недостаточно: как еще осенью укрепить иммунитет?
Какие витамины и минералы следует принимать для укрепления иммунитета дополнительно, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
Витамин D - лучше принимать отдельно, а не в комплексе витаминов
Наиболее необходимыми для иммунитета витаминами являются витамины А, С, D, Е, а также такие минералы, как цинк, селен, железо и медь, которые участвуют в процессах иммунной системы и действуют как антиоксиданты, защищая клетки от неблагоприятных факторов внешней среды. Часто люди принимают несколько из этих витаминов и минералов вместе в виде поливитаминного комплекса или комплекса минералов. "Конечно, в краткосрочной перспективе для быстрой стимуляции иммунитета можно так сделать, предварительно проконсультировавшись с фармацевтом о выборе поливитаминов. Однако я бы порекомендовала более целенаправленно принимать моновитамины или минералы, принимая их один за другим, чтобы они воздействовали на иммунную систему", - советует сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Что касается витамина D, его концентрация в крови должна составлять 50–70 нг/мл, чтобы человек был уверен, что иммунитет не пострадает по причине недостатка витамина. "Хотя известно, что естественный синтез витамина D происходит в коже под воздействием солнечных лучей, в наших широтах скорее всего не удастся получить и поддерживать необходимую концентрацию витамина D в крови. Поэтому рекомендуется дополнительно принимать витамин D в течение всего года. В последние годы внимание ученых привлек витамин D, был проведен ряд исследований, и было доказано, что у тех, кто имеет достаточный уровень витамина D в организме, иммунная система также лучше способна противостоять вредному воздействию окружающей среды, вирусов и бактерий", - добавляет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Побалуйте микробиом кишечника, это укрепит иммунитет!
Иммунитет начинается в кишечном тракте. Об этом постоянно утверждают специалисты, поэтому каждый день приходится невольно задумываться о том, что еще хорошего можно сделать для микробиома, живущего в кишечном тракте, чтобы это семейство бактерий наградило человека хорошим иммунитетом. Полезные бактерии взаимодействуют с иммунными клетками стенок кишечника. Это взаимодействие способствует выработке новых иммунных клеток, что, в свою очередь, укрепляет общий иммунитет организма. Однако следует помнить, что в кишечнике живут не только хорошие, но и “плохие” бактерии, и следует следить за тем, чтобы в микробиоме преобладали хорошие бактерии.
Чтобы полезных бактерий в микробиоме было большинство, следует вести здоровый образ жизни, воздерживаться от употребления алкоголя и курения, избегать стрессов, обеспечивать достаточный сон и отдых, находить время для умеренной и регулярной физической нагрузки. Также хорошие бактерии можно побаловать цельными злаками, кисломолочными продуктами и овощами в меню, витаминами группы В, а также пробиотиками, которые применяют после болезни и курса антибиотиков. "Антибиотики не отличают, а уничтожают все бактерии - и плохие, и хорошие. Чтобы восстановить здоровый состав бактерий, усваивать активные вещества и витамины через слизистую оболочку кишечника, и восстановить работу иммунной системы, однозначно желательно принимать пробиотики. В профилактических целях для укрепления иммунитета пробиотики можно принимать в виде 2-3-недельного курса", - советует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Дуэт витаминов группы В и Е для здоровья
Также следует подумать о приеме витаминов группы В и Е. "Витамины группы В - это водорастворимые витамины, которые необходимо принимать ежедневно. Они участвуют в ряде биохимических реакций организма, тем самым способствуя эффективному функционированию иммунной системы. Витамин Е, с другой стороны, является очень сильным антиоксидантом, защищающим все клетки организма, включая и иммунные клетки, поэтому он играет огромную роль в укреплении иммунитета", - объясняет фармацевт Иванда Крастыня. Также рекомендуется включать в меню молочные продукты, мясо и бобовые, чтобы усваивать витамины группы В, но не забывать и об использовании в рационе каш и масел, поскольку они содержат витамин Е.
Витамин С в больших дозах за короткий промежуток времени!
Нельзя отрицать, что витамин С старательно выполняет в организме множество полезных работ: способствует синтезу коллагена, заживлению ран, защищает клетки от свободных радикалов, укрепляет стенки кровеносных сосудов, способствует усвоению различных минералов и положительно влияет на укрепление иммунитета. Если в течение дня съедать два-три киви или цитрусовых, горсть черной смородины или порцию квашеной капусты, можно быть уверенным, что принята необходимая суточная доза витамина С! "Если есть ощущение скорого заболевания, усилить защитные силы организма можно, принимая витамин С в больших дозах от 1 г до 2 г в день. Правда, делать это следует не более 2-4 недель, поскольку длительный прием витамина С в повышенных дозах перегружает почки и могут образовываться камни в почках. Не рекомендуется излишне стимулировать иммунитет продолжительным приемом витаминов, поскольку это повышает риск аутоиммунных заболеваний в будущем", - предупреждает фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Что еще поможет укрепить иммунитет?
· Регулярная физическая активность с небольшой или умеренной нагрузкой. 30-минутная ежедневная прогулка, ходьба, зарядка, глубокое дыхание обеспечат организм дополнительным кислородом, снизят стресс, позволят расслабиться и улучшить общее состояние здоровья.
· Закаливание. Если закаливание начинать постепенно и делать это правильно и регулярно, привыкание к холоду поможет организму адаптироваться к неблагоприятным условиям и не заболеть сразу. Начать закаливание можно, снизив температуру в спальне до +18 градусов, принимая контрастный душ, проветривая помещения, как можно больше гуляя босиком, не одеваясь слишком тепло и в прохладную погоду.
· Высыпание. Во время сна в организме вырабатывается вещество - цитокин, которое помогает иммунной системе бороться с вирусами и бактериями. Также во время сна синтезируются гормоны - мелатонин и серотонин, которые действуют против вызывающего стресс гормона - кортизола. Как известно, длительное повышение уровня кортизола никому не идет на пользу, так как он подавляет как противовирусный, так и противораковый иммунитет.
· Гомеопатические препараты и фитотерапия также помогут укрепить защитные силы организма. Их можно принимать как профилактически, так и в начале заболевания для облегчения симптомов заболевания и сокращения продолжительности болезни.
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