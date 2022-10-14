Витамина С недостаточно: как еще осенью укрепить иммунитет?

Наиболее необходимыми для иммунитета витаминами являются витамины А, С, D, Е, а также такие минералы, как цинк, селен, железо и медь, которые участвуют в процессах иммунной системы и действуют как антиоксиданты, защищая клетки от неблагоприятных факторов внешней среды. Часто люди принимают несколько из этих витаминов и минералов вместе в виде поливитаминного комплекса или комплекса минералов. "Конечно, в краткосрочной перспективе для быстрой стимуляции иммунитета можно так сделать, предварительно проконсультировавшись с фармацевтом о выборе поливитаминов. Однако я бы порекомендовала более целенаправленно принимать моновитамины или минералы, принимая их один за другим, чтобы они воздействовали на иммунную систему", - советует сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.