В ходе опроса, проведенного компанией IKEA, почти половина или 45% опрошенных латвийцев сообщили об обострении проблемы насилия в своем окружении (семье, в партнёрских отношениях и в ближайшей среде) в период пандемии Covid-19*. Чаще всего рост агрессии отмечали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (59%). 48% опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет также признали, что ситуация ухудшилась.
Почти каждый 2-й житель Латвии лично слышал или знает того, кто сталкивался с домашним насилием
Респонденты отмечают, что в их окружении домашнее насилие пережили многие. Это чаще всего друзья (39%), другие члены семьи (23%) и дальнее окружение (22%).
"Данные опроса IKEA показывают, что почти каждый второй житель Латвии (46%) лично слышал или знает кого-то, кто сталкивался с домашним насилием. Разговор за стенкой на повышенных тонах, другие признаки возможного физического и психологического насилия - все эти вещи трудно не замечать. В последнее время, в условиях, когда эмоциональному здоровью придается все большее внимание, компания IKEA стремится внести свой вклад в решение проблемы домашнего насилия и укрепления безопасности дома", - говорит Рената Данте, руководитель Отдела корпоративных услуг IKEA в странах Балтии.
СМИ помогают привлечь внимание к проблеме
Отвечая на вопрос, как жители относятся к публикациям и другой информации о домашнем насилии, появляющейся в СМИ - 38% жителей Латвии считают, что актуализация этой темы в СМИ способствует повышению осведомленности общества. 18% опрошенных отмечают, что эта информация заставляет их задумываться о своей личной ситуации и положении в ближайшем окружении, дает им знания и решимость бороться и действовать (20%). Тем не менее, часть общества предпочитает оставаться сторонним наблюдателем. 19% опрошенных фиксируют такую информацию, но не считают ее актуальной или относящейся к их личной жизни и окружению, а значительная часть опрошенных (27%) такую информацию отвергают, считая ее слишком негативной.
Сотрудничество IKEA и Кристиана Бректе - внимание общества к проблеме насилия
Опрос жителей Латвии о домашнем насилии является частью кампании социальной ответственности IKEA "Откройте глаза на насилие", которая проводится с 2020 года. Второй этап кампании начнется в Латвии 26 октября этого года, он предусматривает мероприятия по просвещению населения и сотрудников компаний о проблеме домашнего насилия и его различных формах, сбор пожертвований на улучшение условий проживания в семейных кризисных центрах. Кроме того, для содействия информированности общества в этом году к кампании присоединится и художник Кристиан Бректе.
Помощь в беде
Из проблем выбираться легче, когда есть поддержка. Если вам нужна помощь, звоните по телефону службы поддержки жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12:00 до 22:00) или на круглосуточную кризисную линию эмоционально-психологической поддержки: 116 123 и 27722292. Если вам непосредственно угрожают или вы видите насилие, звоните 110. Чтобы узнать больше о том, как распознать насилие в семье, посетите сайт www.cietusajiem.lv.
*Опрос IKEA проведён исследовательской компанией Norstat в декабре 2021 года. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.
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