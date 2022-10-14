Почти каждый 2-й житель Латвии лично слышал или знает того, кто сталкивался с домашним насилием

"Данные опроса IKEA показывают, что почти каждый второй житель Латвии (46%) лично слышал или знает кого-то, кто сталкивался с домашним насилием. Разговор за стенкой на повышенных тонах, другие признаки возможного физического и психологического насилия - все эти вещи трудно не замечать. В последнее время, в условиях, когда эмоциональному здоровью придается все большее внимание, компания IKEA стремится внести свой вклад в решение проблемы домашнего насилия и укрепления безопасности дома", - говорит Рената Данте, руководитель Отдела корпоративных услуг IKEA в странах Балтии.

Отвечая на вопрос, как жители относятся к публикациям и другой информации о домашнем насилии, появляющейся в СМИ - 38% жителей Латвии считают, что актуализация этой темы в СМИ способствует повышению осведомленности общества. 18% опрошенных отмечают, что эта информация заставляет их задумываться о своей личной ситуации и положении в ближайшем окружении, дает им знания и решимость бороться и действовать (20%). Тем не менее, часть общества предпочитает оставаться сторонним наблюдателем. 19% опрошенных фиксируют такую информацию, но не считают ее актуальной или относящейся к их личной жизни и окружению, а значительная часть опрошенных (27%) такую информацию отвергают, считая ее слишком негативной.