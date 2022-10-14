👍,✔️,😭 и еще 7 смайлов, которые "используют только бумеры"

Пользователи-зумеры социальных сетей Tiktok и Reddit "отменяют" некоторые эмодзи, поскольку они считают, что их активно использует только старшее поколение. Как пишет Daily Mail, зумеры назвали эти эмодзи "неприкольными", "грубыми" и "пассивно-агрессивными".

Наибольшую неприязнь у молодых людей вызывает "палец вверх" - многие воспринимают его как проявление сарказма или даже пассивной агрессии. Этот смайл очень популярен у миллениалов, и поэтому многие зумеры на рабочем месте часто сталкиваются с ним.

"На моем последнем рабочем месте был чат в WhatsApp для информации, и большинство людей просто ставили в ответ на информацию смайлик "палец вверх". Не знаю почему, но мне казалось это враждебным", - приводят "Правила жизни" слова одного из пользователей Reddit.

Опрос о самых неактуальных смайлах проводило в 2021 году агентство Perspectus Global. В нем участвовали две тысячи молодых (от 16 до 29 лет) британцев. Наиболее устаревшим эмодзи они также назвали палец вверх (24% голосов). На втором и третьем местах - красное сердце и жест "окей" (22 и 20% соответственно).

Итак, 10 эмодзи, которые "старят" вас (согласно результатам опроса):

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