Видео ⟩ В Иманте сгорели четыре машины: местные жители допускают - виноват пироман

То, что возле многоэтажного дома возник пожар, местные жители на улице Зентенес, 26 заметили лишь в тот момент, когда пламя полностью объяли машину Toyota. Пожар распространился и на три соседние машины: BMW, Citroen и еще одну Toyota.

От жара треснули окна квартир первого этажа, были также повреждены стекла на лестничной клетке. Кошка разбудила семью владельца Toyota. Изначально они даже не подозревали, что горел их автомобиль.

Сын владельца Toyota Олег рассказывает, что машина была новая, куплена всего 11 месяцев назад, поэтому технических проблем быть не должно.

Уже после работы спасателей на кузове Toyota появились буквы Z. По словам местных, их нарисовал один известный в округе человек, которого многие боятся.

"В период с первого июня этого года и до этого случая, в Курземском участке Государственной полиции всего зарегистрировано пять процессов о случаях горения автомобилей. Три из них зарегистрированы в Иманте, а два в Болдерае", - сообщили представители Государственной полиции.

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