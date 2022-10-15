В Херсоне убили дирижера: от отказался участвовать в пророссийском концерте

Керпатенко работал в Херсонском музыкально-драматическом театре Николая Кулиша и был главным дирижером камерного оркестра "Гилея", а после начала войны отказался уезжать из оккупированного города.

Оккупационная администрация планировала провести концерт с участием оркестра под управлением Керпатенко, чтобы продемонстрировать якобы налаживание в Херсоне мирной жизни, сообщает портал "Херсон Онлайн". Дирижер отказался от сотрудничества, которое предложили назначенные РФ руководители филармонии. Позднее Керпатенко также пытались уговорить сотрудники ФСБ - применяя в том числе и угрозы.

Когда Керпатенко отказался участвовать в концерте, к нему домой 14 октября пришли российские солдаты. По словам коллеги и друга дирижера Терентия Шевченко, российские военные выстрелили в Керпатенко через дверь квартиры, когда он отказался ее открыть.

Россия в ходе захватнической войны аннексировала не полностью оккупированную Херсонскую область, договор о вхождении этих территорий в состав России был подписан в Москве 30 сентября. Это решение на данный момент не признано ни одной из стран мира.

Yuriy Kerpatenko, the chief conductor of Kherson Music and Drama Theater, was shot deaf in his apartment yesterday after refusing to play in a Russian propaganda concert on October 1st.



pic.twitter.com/gzz5yaitNb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2022