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В Херсоне убили дирижера: от отказался участвовать в пророссийском концерте

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В Херсоне убили дирижера: от отказался участвовать в пророссийском концерте
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Украинский дирижер Юрий Керпатенко, убитый за отказ участвовать в прроссийском концерте в Херсоне
Украинский дирижер Юрий Керпатенко, убитый за отказ участвовать в прроссийском концерте в Херсоне Фото: Twitter/KyivPost

Российские военные в оккупированном Херсоне расстреляли украинского дирижера Юрия Керпатенко за отказ работать на праздничном концерте, запланированном оккупационной администрацией на 1 октября, сообщили в субботу, 15 октября, Министерство культуры Украины и Украинская общественная телерадиовещательная компания со ссылкой на друга Керпатенко.

Керпатенко работал в Херсонском музыкально-драматическом театре Николая Кулиша и был главным дирижером камерного оркестра "Гилея", а после начала войны отказался уезжать из оккупированного города.

Оккупационная администрация планировала провести концерт с участием оркестра под управлением Керпатенко, чтобы продемонстрировать якобы налаживание в Херсоне мирной жизни, сообщает портал "Херсон Онлайн". Дирижер отказался от сотрудничества, которое предложили назначенные РФ руководители филармонии. Позднее Керпатенко также пытались уговорить сотрудники ФСБ - применяя в том числе и угрозы.

Когда Керпатенко отказался участвовать в концерте, к нему домой 14 октября пришли российские солдаты. По словам коллеги и друга дирижера Терентия Шевченко, российские военные выстрелили в Керпатенко через дверь квартиры, когда он отказался ее открыть.

Россия в ходе захватнической войны аннексировала не полностью оккупированную Херсонскую область, договор о вхождении этих территорий в состав России был подписан в Москве 30 сентября. Это решение на данный момент не признано ни одной из стран мира.

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