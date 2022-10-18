Канада ввела санкции против 34 пропагандистов и актеров из РФ

Канада ввела санкции против 34 граждан России, которые, по заявлению канадского МИДа, причастны к "распространению российской дезинформации и пропаганды". Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны в понедельник, 17 октября.

Под санкции подпали, в частности, медиаменеджер Тина Канделаки, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, директор дирекции информационных программ "Первого канала" Кирилл Клейменов, телеведущий Андрей Кондрашов, Наиля Аскер-заде, Анатолий Кузичев, Олеся Лосева, Андрей Добров, Дмитрий Губерниев, журналисты Александр Гамов и Александр Коц.

Кроме того штрафные меры коснулись актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, помощника президента РФ Владимира Мединского, пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Санкции также введены в отношении телеканала "Звезда", курируемого Минобороны РФ.

"Российский режим зависит от лжи и обмана"

"Война российского режима зависит от лжи и обмана. Он затыкает рот и сажает в тюрьму собственных граждан, осмеливающихся говорить правду. Поскольку количество нарушений прав человека со стороны России продолжает расти, Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается оправдать их", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Санкции замораживают любые активы россиян в Канаде и запрещают канадским финансовым учреждениям предоставлять им услуги. Подпавшим под санкции запрещен въезд в Канаду.