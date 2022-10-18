Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно будет присоединиться к установленным Европой санкциям против России. Президент Сербии Александр Вучич допускает, что Сербии все-таки придется выступить против своего старого союзника - России, пишет российское издание "Коммерсант".
Старой дружбе конец? Сербия может присоединиться к санкциям против России
Ранее внешнеполитический комитет Европарламента постановил, что процесс переговоров о вступлении возможен с Сербией только в случае, если она присоединится к санкциям против России.
До сих пор Сербия воздерживалась от осуждения агрессии России в Украине, кроме того, она критиковала страны Запада. Сербия - единственная страна - кандидат в Евросоюз, которая не поддержала санкции против России.
Однако недавно на Генеральной ассамблее ООН Сербия осудила аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Как указала вице-премьер Сербии и министр энергетики Зорана Михайлович, "политика России - как у типичных завоевателей, и такую политику поддерживать нельзя".
Президент Сербии Вучич обещал не вводить санкции до момента, "пока вред Сербии [от политики России] не будет значительно больше и не придется принять иную реальность".
Указывается, что недавно Вучич встречался с послом РФ в Сербии Александром Боцаном-Харченко. После встречи пресс-служба Вучича опубликовала "необычно прохладное" сообщение, в котором уже не говорилось о "традиционном обещании не вводить санкции против братской России".
В свою очередь сербские политологи указывают, что "фактически жителей Сербии готовят к неизбежному - введению санкций и позиции на стороне Запада".
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