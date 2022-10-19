Крушение российского бомбардировщика в Ейске. Что известно сутки спустя

Другие здания рядом повреждений не получили.

"Редчайший случай"

Крушение Су-34 в Ейске стало десятой известной небоевой потерей самолета с начала российского вторжения в Украину, подсчитало издание The Bell. Более половины этих потерь, по сообщениям властей, произошли в ходе учебных полетов.

Бывший глава Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания Владимир Попов в интервью "Фонтанке" назвал случившееся в Ейске "редчайшим случаем". По его словам, пилотов специально обучают тому, что катапультироваться нужно только после того, как приняты все меры, чтобы не повредить находящимся на земле.

"Если самолет или вертолет оказывается в такой аварийной ситуации и пилот видит, что он не дотянет до полосы, он знает о том, какие площади допустимы для оставления самолета. Если есть хоть малейшая возможность уйти от населенного пункта, хоть деревни, да даже от какой-нибудь птицефабрики, - мы должны обеспечить безопасность тех, кто находится под нами", - сказал Попов.

В России известны всего несколько случаев, когда самолеты падали на жилые дома. Один произошел в 1976 году в Новосибирске, когда пилот угнал "кукурузник" Ан-2 и намеренно протаранил пятиэтажку. Причиной действий пилота называют месть жене. Погибли шесть человек.