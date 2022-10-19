Передача: В аэропорту "Рига" безбоязненно орудует группировка таксистов

В разговоре с передачей водитель такси, который работает в этой сфере уже несколько лет, раскрыл, что прямо в аэропорту действует группировка таксистов, которая безбоязненно заманивает в свои машины прилетающих пассажиров.

Нарушения происходят в поле зрения камер наблюдения аэропорта и повторяются почти каждый день. Как рассказал водитель такси, ни администрация аэропорта, ни Государственная полиция не проявляют достаточного интереса к борьбе с нарушителями.

Если турист изъявляет желание поехать на такси, его ведут на стоянку, которая находится на расстоянии более 100 метров.

Водитель такси пытался выполнять работу за полицию и администрацию аэропорта, регулярно вступая в конфликты с группировкой, в ответ на что даже следовали угрозы и нападения с перцовым газом.

Представитель аэропорта указывает, что администрация больше не получает жалоб от туристов, которым приходилось значительно переплачивать за услуги такси, однако водитель такси считает, что пассажиры, выбирая услуги этих таксистов, значительно переплачивают.

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