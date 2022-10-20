Раскрыта схема продажи оружейных технологий России. Обвиняются и граждане Латвии

В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы доставить детали, которые использовались в российских истребителях "Сухой".

"Некоторые электронные компоненты, полученные по этой преступной схеме, были обнаружены на российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, Орехов, его российские партнеры и два венесуэльских нефтетрейдера, которым также предъявлены обвинения, использовали эту немецкую компанию в качестве прикрытия для переправки сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в Россию и Китай в нарушение глобальных санкций.

Платежи проходили через подставные компании, банки в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные переводы и торговлю криптовалютой.

Пятерым гражданам России и двум венесуэльским нефтетрейдерам были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, нарушении санкций, мошенничестве и отмывании денег.

Орехов и Ус были задержаны соответственно в Германии и Италии в понедельник,17 октября, и США потребуют их экстрадиции.

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении Орехова, немецкой подставной компании и дубайской компании, которую он контролирует.

Троих граждан Латвии, обвиняемых по второй схеме, задержали во вторник, а в июне в Эстонии задержали обвиняемого гражданина Украины. Им вменяются заговор с целью обмана США, контрабанда и отмывание денег, Минюст США добивается их экстрадиции.

В этой схеме обвиняемые согласовывали покупку профильно-шлифовальной машины производства США якобы для европейского рынка, но пытались доставить его в Россию. Аппарат был изъят латвийскими властями.

"Обвиняемые пытались нелегально переправить в Россию высокоточный товар, подлежащий экспортному контролю, где его можно было использовать для распространения ядерного оружия и российских оборонных программ", - заявила прокурор США Ванесса Роберт Эйвери.