Российские войска заминировали на юге Украины агрегаты и дамбу Каховской ГЭС, готовя новый теракт, заявил в четверг во время речи в Европейском Совете президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: Россияне готовят теракт на Каховской ГЭС
Он отметил, что все мировые лидеры должны дать понять России, что теракт на Каховской ГЭС будет приравнен к применению оружия массового поражения.
"Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции", – сказал президент.
"Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, вынудить наш народ страдать еще больше, но этим она только мобилизует международное сообщество, чтобы оно помогало нам еще больше и еще больше оказало давление на террористическое государство", - сказал Зеленский.
Он добавил, что каждый террорист лично ответит перед судом за то, что делает.
"Но государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами - как государственными активами, так и активами связанных с российским режимом квазичастных лиц", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что в четверг во время заседания Европейского Совета проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому готовится России на Каховской ГЭС, заминировав агрегаты и дамбу.
Зеленский отметил, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС будет означать катастрофу большого масштаба.
"Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать. Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины", – объяснил Зеленский.
Зеленский в своей речи к Европейскому Совету сообщил, что на Каховскую ГЭС необходимо направить миссию международных наблюдателей, кроме того, необходимо незамедлительно разминировать дамбу.
"Украинских сотрудников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – заявил он.
По словам Зеленского, "Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину".
"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем остановить их. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем – а значит, должны", – отметил Зеленский.
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