Зеленский: Россияне готовят теракт на Каховской ГЭС

"Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать. Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины", – объяснил Зеленский.

Зеленский в своей речи к Европейскому Совету сообщил, что на Каховскую ГЭС необходимо направить миссию международных наблюдателей, кроме того, необходимо незамедлительно разминировать дамбу.

"Украинских сотрудников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – заявил он.

По словам Зеленского, "Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину".

"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем остановить их. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем – а значит, должны", – отметил Зеленский.