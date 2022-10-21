Украинцы готовы заплатить любую цену, чтобы победить Россию, подчеркнул сегодня, 21 октября, советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в панельной дискуссии "Победа Украины перед миром" на ежегодном форуме по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".
Арестович: "Зима, кризис, ядерное оружие - ничто не остановит наше намерение победить Россию"
Он присоединился к участнице дискуссии Анне Шелесте, уроженке Одессы и главному редактору журнала UA: Ukraine Analytica, которая подчеркнула, что война с Россией - это экзистенциальная война для Украины. Арестович отметил, что напряженность в отношениях с Россией существует уже 400 лет.
"Россия всегда пыталась уничтожить украинскую нацию, нас, наши традиции, нашу национальную идентичность. Нас хотят превратить в русских, а мы этого не хотим.
Мы готовы заплатить любую цену, чтобы победить Россию. Нет никаких условий - холодная зима, экономический кризис, ядерное оружие. Это не то, что могло бы остановить наше намерение победить Россию",
- подчеркнул в ходе обсуждения советник Офиса Президента Украины.
Он также напомнил, что Украина нуждается в оружии, экономической и финансовой поддержке. Арестович подчеркнул, что Украине нужно 9 миллиардов долларов США в месяц, но до сих пор не было месяца, когда была бы получена вся необходимая финансовая поддержка.
После того, как с 10 октября в результате российских ударов была разрушена треть электростанций критической инфраструктуры Украины, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для переговоров с режимом президента России Владимира Путина "не осталось места". Арестовича спросили, есть ли еще место для мирных переговоров между Украиной и Россией.
Он заявил, что пару недель назад первое лицо страны уже сказало, что не пойдет на переговоры с Путиным как руководителем России, подчеркнув, что это решение Совбеза Украины. Арестович сказал, что после массированных атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру Зеленский вновь заявил, что не сможет вести какие-либо переговоры или дискуссии с кем-то, кто совершает военные преступления против гражданской инфраструктуры в Украине.
Четыре условия Украины
Томас Клейн Брокхофф, вице-президент Фонда Джорджа Маршалла, на вопрос, могут ли быть стратегические переговоры между Россией и Украиной, пока Путин находится у власти, подчеркнул, что речь не только о Путине. Он обратил внимание на то, что Украина поставила четыре условия:
- территориальная целостность,
- репарации,
- трибунал по военным преступлениям
- и "нет Путину".
Эксперт указал, что добавит пятое условие - вернуть в страну похищенных людей, особенно детей.
"Во-первых, нам нужно иметь возможность говорить о снижении рисков, а затем нам нужно иметь представление о том, какой будет Украина после войны", - сказал он.
Говоря о том, что происходит в Украине и с чем сталкивается ее народ, Арестович отметил, что Путин использует европейский экономический кризис, чтобы попытаться "заморозить" украинцев зимой. Также он использует беспилотники из Ирана, баллистические ракеты. Путин также договорился с Ираном о мобилизации личного состава для отражения украинской контратаки или проведения собственной контратаки.
"Путин не думает о победе в войне. Он думает о том, как не проиграть войну, потому что это будет его политическое поражение, а не России. В России не признают лидеров, проигравших войну. У нас есть три проблемы - оружие, оружие и оружие. Если бы у нас было достаточно оружия, то мы бы решили "российско-путинскую проблему" на поле боя.
Мы можем сделать это сами, но нам нужно оружие"
- сказал советник Офиса Президента Украины.
По его мнению, главная проблема в том, что нет когнитивной модели будущего того, как будет выглядеть мир после победы Украины. Арестович признал, что никто не может сказать, какой будет Россия без Путина, на каком уровне будут отношения между новой Украиной и Россией. Он указал, что такая модель должна быть разработана, потому что это также общая проблема Восточной Европы - безопасность, экономика и политика после победы Украины.
На вопрос, как жители, особенно живущие в городах, смогут пережить зиму, учитывая возможность ремонта электросетей, советник Офиса Президента Украины согласился, что это огромная проблема. Он рассказал, что большая часть населения Украины - это люди, пережившие девяностые годы, когда зимой была аналогичная ситуация - не было отопления.
"Мы страна с 16 атомными электростанциями. Это означает, что Путин не может полностью оставить нас без электричества. Да, у нас будут проблемы с электроснабжением и теплоснабжением. Возможна ситуация, когда электричества не будет 12 или 6 часов в сутки, но так, что электричество отключат совсем - не будет", - сказал Арестович.
Брокхофф отметил, что Путин проявил творческий подход в Украине. За десять дней ему удалось разрушить 30% энергетической инфраструктуры страны. До этого Украина была страной-экспортером энергоресурсов. По словам вице-президента Фонда Джорджа Маршалла, страны Запада должны быстро реагировать и работать над "проектами выживания" для украинских энергосетей.
"Для нас это война за независимость. Сейчас решающий момент. Когда я разговариваю со своими друзьями в Германии, они говорят, что цены вырастут, когда говорю с украинскими друзьями - они говорят, что утеплят окна, купят несколько пар носков. Это разница в менталитете", - сказал главред UA: Ukraine Analytica Шелесте, добавив, что украинцы понимают, что в этой ситуации страна должна быть единой и преодолевать трудности сообща.
Ежегодный форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" проходит 21 и 22 октября в Латвийской национальной библиотеке.
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