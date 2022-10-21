Арестович: "Зима, кризис, ядерное оружие - ничто не остановит наше намерение победить Россию"

"Путин не думает о победе в войне. Он думает о том, как не проиграть войну, потому что это будет его политическое поражение, а не России. В России не признают лидеров, проигравших войну. У нас есть три проблемы - оружие, оружие и оружие. Если бы у нас было достаточно оружия, то мы бы решили "российско-путинскую проблему" на поле боя.

Мы можем сделать это сами, но нам нужно оружие"

- сказал советник Офиса Президента Украины.

По его мнению, главная проблема в том, что нет когнитивной модели будущего того, как будет выглядеть мир после победы Украины. Арестович признал, что никто не может сказать, какой будет Россия без Путина, на каком уровне будут отношения между новой Украиной и Россией. Он указал, что такая модель должна быть разработана, потому что это также общая проблема Восточной Европы - безопасность, экономика и политика после победы Украины.

На вопрос, как жители, особенно живущие в городах, смогут пережить зиму, учитывая возможность ремонта электросетей, советник Офиса Президента Украины согласился, что это огромная проблема. Он рассказал, что большая часть населения Украины - это люди, пережившие девяностые годы, когда зимой была аналогичная ситуация - не было отопления.