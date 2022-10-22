Канцлер ФРГ отрицает угрозы со стороны Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) опроверг сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин в двусторонних беседах с ним якобы угрожал расширением войны в Украине. Соответствующее заявление глава германского кабмина сделал в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого издание разместило на своем сайте в субботу, 22 октября.

"Сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, являются ложными", - заявил канцлер. Кроме того, Шольц выступил с утверждением, что давно осознал опасность энергетической зависимости Германии от России.

"Безрезультатно выступал за строительство терминалов СПГ"

Говоря об использовании Путиным энергопоставок "как оружия", глава правительства ФРГ отметил: "Мне уже на раннем этапе было ясно, что дело может дойти до этого". Канцлер уверяет, что еще тогда пришел к выводу: "Мы можем использовать дешевый газ из России, но мы не должны ставить себя в зависимость от него, а должны развивать другие источники поставок".