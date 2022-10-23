Плешс не распускает управляемую сопартийцем думу Елгавского края, хотя она трижды не смогла провести заседания

Мадарс Ласманис до начала этого года был сотрудником штата VARAM. С тех пор как Министерство в 2019 году досталось "Для развития/За!", должность советника министра была его основной работой. Декларация должностного лица Ласманиса показывает, что зарплата, уплаченная министерством, в несколько раз крупнее, чем в думе Елгавского края.

Ласманис считает, что случай Елгавского края существенно отличается от опыта Рижской думы. Дума не потеряла способности принимать решения, и потеря оказания услуг жителям не угрожает, утверждает он. Однако он признает, что работа в раздробленной думе затруднена.

Состав коалиции и оппозиции меняется, а в настоящее время у Ласманиса 11 голосов поддержки. Внеочередные заседания созывались по требованию семи депутатов оппозиции. Они просили оценить процесс выбора члена правления предприятия самоуправления Jelgavas novada KU и создать комиссию, которая проверила бы концессионный договор думы о принадлежащем ему "Земгальском центре здоровья". Когда после трех несостоявшихся заседаний требования оппозиции все же рассмотрели, дума отклонила их.

"Земгальский центр здоровья" раньше назывался "Елгавская районная больница". В конце 2003 года районный совет решил, что хочет передать больницу в частные руки. Но она не продала предприятие самоуправления, а предложила его для концессии. Заявилось только одно предприятие: товарищество Kapitāla pārvaldes sistēmas, которое сейчас принадлежат трем лицам.