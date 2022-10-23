Формальная причина для роспуска Рижской думы два года назад состояла в том, что из-за отсутствия кворума не состоялись заседания думы. В конце сентября в Елгавском крае были созваны три внеочередных заседания. Депутаты не явились на них. Несмотря на это, VARAM не инициирует роспуск думы самоуправления. Думой Елгавского края руководит Мадарс Ласманис, член партии министра, сообщает передача TV3 Nekā personīga.
Плешс не распускает управляемую сопартийцем думу Елгавского края, хотя она трижды не смогла провести заседания
В Елгавской краевой думе 29 сентября было объявлено внеочередное заседание, но удаленно не включилось достаточное количество депутатов и оно не произошло. В тот же день было созвано еще одно заседание думы.
На следующий день, к внеочередному заседанию вновь присоединилось лишь несколько депутатов.
Закон "О самоуправлениях" предусматривает, что Сейм может распустить думу, если на трех заседаниях подряд нет кворума. В 2020 году парламент, используя эту статью, распустил Рижскую думу. В то время мэр Риги созвал два заседания в один день и третий - на следующий. На все три приехалj менее половины депутатов, так Рижская дума сознательно прекратила длительные разногласия и создала основу для роспуска и внеочередных выборов. Через неделю Сейм уже утвердил закон о роспуске Рижской думы.
После трех сорванных заседаний Елгавской думы ответственное за самоуправления министерство не информировало правительство или Сейм.
Министерство подтвердило Nekā personīga, что 3 октября получило жалобу на несостоявшиеся внеочередные заседания думы. Ответ пока еще не готов. Глава Елгавского края утверждает, что устно получил ответ, что роспуск депутатам не угрожает.
Мадарс Ласманис до начала этого года был сотрудником штата VARAM. С тех пор как Министерство в 2019 году досталось "Для развития/За!", должность советника министра была его основной работой. Декларация должностного лица Ласманиса показывает, что зарплата, уплаченная министерством, в несколько раз крупнее, чем в думе Елгавского края.
Ласманис считает, что случай Елгавского края существенно отличается от опыта Рижской думы. Дума не потеряла способности принимать решения, и потеря оказания услуг жителям не угрожает, утверждает он. Однако он признает, что работа в раздробленной думе затруднена.
Состав коалиции и оппозиции меняется, а в настоящее время у Ласманиса 11 голосов поддержки. Внеочередные заседания созывались по требованию семи депутатов оппозиции. Они просили оценить процесс выбора члена правления предприятия самоуправления Jelgavas novada KU и создать комиссию, которая проверила бы концессионный договор думы о принадлежащем ему "Земгальском центре здоровья". Когда после трех несостоявшихся заседаний требования оппозиции все же рассмотрели, дума отклонила их.
"Земгальский центр здоровья" раньше назывался "Елгавская районная больница". В конце 2003 года районный совет решил, что хочет передать больницу в частные руки. Но она не продала предприятие самоуправления, а предложила его для концессии. Заявилось только одно предприятие: товарищество Kapitāla pārvaldes sistēmas, которое сейчас принадлежат трем лицам.
Договор предусматривает, что частная фирма будет работать в больнице 20 лет и за это заплатит самоуправлению 3000 латов. В свою очередь самоуправление обязалось ежегодно платить частному предприятию за управление до 10% от годового оборота больницы.
Обычно предприятия, получающие какое-либо государственное или самоуправленческое благо в концессии, за это благо платят. В данном случае это дума, которая платит частному предприятию, что он один хозяйничает в центре здоровья.
Депутатов оппозиции самоуправления поражает то, что в течение 19 лет ни у кого не возникли вопросы о том, является ли договор и в связи с этим платежи вообще законными.
Мэр подчеркивает, что вознаграждение выплачивается не из бюджета думы, а из денег самого Земгальского центра здоровья. В течение 20 лет самоуправление от принадлежащего ему же предприятия не получало никакой прибыли. Оно передано частному управляющему. Когда через полтора года закончится договор, можно будет принять решение о продаже предприятия.
А теперь часть самоуправления в Земгальском центре здоровья уже не 100%, как 19 лет назад. Kapitāla pārvaldes sistēmas ежегодно вкладывали деньги в основной капитал клиники, становясь владельцем более крупной доли. Теперь им принадлежит 11,81% Земгальского центра здоровья.
KNAB информирует, что по договору начата ведомственная проверка, но пока комментариев не дает.
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