В Риге выступит белорусская группа Naviband

NaviBand - инди-поп/инди-фолк группа из Беларуси. После политических протестов 20-го года, музыканты запрещены в Беларуси и были вынуждены уехать из страны. Сегодня живут в Варшаве и активно гастролируют по городам Польши, Чехии и Германии с концертами в поддержку пострадавших от войны в Украине.

В состав группы входят вокалист и гитарист Артём Лукьяненко, певица Ксения Жук, а также гитаристы Александр Тобольский. Первая песня "Абдымi мяне" сразу же стала радиохитом в Беларусь, что и послужило началом карьеры.

В 2017 музыканты представляли Беларусь на "Евровидении" в Киеве с песней Story Of My Life, где стали финалистами. В конце этого же года выходит песня и клип "А дзе жывеш ты?", в котором Артём и Ксения признаются, что ждут ребенка.

В Риге группа выступит в рамках концертного тура по странам Европы.

Начало концерта в 22:00.

Билеты на мероприятие можно приобрести на концерте.

Цена билета 20 евро.