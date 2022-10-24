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В Риге выступит белорусская группа Naviband

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В Риге выступит белорусская группа Naviband
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Naviband
Naviband Фото: Пресс-фото

28 октября на сцене бара Laska Bar выступит белорусская группа Naviband, сообщает портал balticevents.info.

NaviBand - инди-поп/инди-фолк группа из Беларуси. После политических протестов 20-го года, музыканты запрещены в Беларуси и были вынуждены уехать из страны. Сегодня живут в Варшаве и активно гастролируют по городам Польши, Чехии и Германии с концертами в поддержку пострадавших от войны в Украине.

В состав группы входят вокалист и гитарист Артём Лукьяненко, певица Ксения Жук, а также гитаристы Александр Тобольский. Первая песня "Абдымi мяне" сразу же стала радиохитом в Беларусь, что и послужило началом карьеры.

В 2017 музыканты представляли Беларусь на "Евровидении" в Киеве с песней Story Of My Life, где стали финалистами. В конце этого же года выходит песня и клип "А дзе жывеш ты?", в котором Артём и Ксения признаются, что ждут ребенка.

В Риге группа выступит в рамках концертного тура по странам Европы.

  • Начало концерта в 22:00.
  • Билеты на мероприятие можно приобрести на концерте.
  • Цена билета 20 евро.

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