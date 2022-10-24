Риши Сунак: к победе через поражение. Что нужно знать о будущем премьере Британии

Еще одной причиной, побудившей его голосовать за Брексит, стала миграция.

"Я считаю, что грамотная иммиграция может принести пользу нашей стране. Но мы должны контролировать наши границы", - говорил он.

Сунак трижды голосовал за проект Терезы Мэй по разводу с ЕС, когда тот выносился на рассмотрение парламента.

Идентичность имеет значение

Сунак принадлежит к поколению потомков иммигрантов, родившихся в Великобритании, но корнями уходящих в другие страны.

По его словам, эта идентичность имеет для него значение.

В интервью Би-би-си в 2019 году Сунак говорил: "Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные - я индуист, - но и ходил по субботам на футбол".

В интервью он рассказал, что ему повезло - в детстве он не сталкивался с проявлениями расизма, но был один случай, который он запомнил на всю жизнь.

"Я просто гулял со своими младшим братом и младшей сестрой, я был довольно юн, мне было, наверное, лет пятнадцать, мы были в фастфуд-ресторане, и я просто присматривал за ними. Рядом сидели люди, это был первый раз, когда я с этим столкнулся, они говорили очень неприятные вещи. Слово на букву "П" (жаргонное словечко, обозначающее выходцев из Индостана). И это было болезненно. Я до сих пор это помню. Оно засело в моей памяти. Вас могут оскорбить по-разному".