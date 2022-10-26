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В Иране убиты военные, ответственные за поставку беспилотников в Россию

rus.tvnet.lv
В Иране убиты военные, ответственные за поставку беспилотников в Россию
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Иранские дроны
Иранские дроны Фото: AP/Scanpix

В Иране убиты полковник Мехди Моллашахи и генерал Джавад Кейха из Корпуса стражей исламской революции, ответственные за поставку беспилотников в Россию.

По сообщениям иранских СМИ, двое офицеров были застрелены в машине в городе иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан.

Инцидент произошел после того, как Корпус стражей исламской революции и другие иранские силы безопасности жестоко подавляли протесты в Захедане в течение нескольких недель. Протестующие в городе присоединились к общенациональным антиправительственным протестам, вызванным смертью Махсы Амини., 22-летней женщины, задержанной полицией в Тегеране.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что убитые в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.

Летом Россия закупила у Ирана несколько тысяч боевых беспилотников, которые теперь использует для ударов по украинским гражданским объектам.

В ответ Украина отозвала аккредитацию посла Ирана и значительно сократила штат иранского посольства. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту доставки этих дронов.

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