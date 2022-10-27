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Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о счастливом периоде в конце октября

Limon.ee
Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о счастливом периоде в конце октября
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Фото: Shutterstock

С 21-22 октября для трех знаков Зодиака наступил совершенно новый, счастливый период. Планеты расположились максимально благоприятно для них, и период шансов захватил последнюю декаду месяца, сообщает в прогнозе астролог Павел Глоба, передает Limon.ee со ссылкой на Okulys.

Близнецы

Конец октября будет очень удачным для Близнецов. Глоба считает, что представители этого знака легко реализуют самые важные для себя планы и цели. Задумки будут исполняться легко, сама Вселенная будет помогать представителям знака. Единственное, о чем стоит беспокоиться Близнецам - личная сфера. Тут важно обойтись без скоропалительных решений.

Рак

Профессиональная сфера жизни Раков с 21 октября меняется до неузнаваемости. Перед Раками, согласно прогнозу Павла Глобы, в третьей декаде месяца откроются такие возможности, о которых можно только мечтать. Наибольших высот достигнут Раки, деятельность которых связана с творчеством. Что касается личной жизни, астролог никому не советует разглашать семейные секреты - все недоразумения сейчас нужно решать непосредственно с теми, с кем они возникли.

Скорпион

Октябрь был не самым удачным для Скорпионов, но третья декада все изменит. Удача, считает Глоба, повернется к ним лицом и щедро одарит. Вероятны новые предложения по работе, финансовые поступления, выигрыш в лотерею, удивительные знакомства, которые изменят жизнь представителей этого знака. Единственное, чего астролог делать не советует - брать деньги в долг. Их будет сложно отдать.

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