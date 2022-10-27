С 21-22 октября для трех знаков Зодиака наступил совершенно новый, счастливый период. Планеты расположились максимально благоприятно для них, и период шансов захватил последнюю декаду месяца, сообщает в прогнозе астролог Павел Глоба, передает Limon.ee со ссылкой на Okulys.
Павел Глоба предупредил три знака Зодиака о счастливом периоде в конце октября
Близнецы
Конец октября будет очень удачным для Близнецов. Глоба считает, что представители этого знака легко реализуют самые важные для себя планы и цели. Задумки будут исполняться легко, сама Вселенная будет помогать представителям знака. Единственное, о чем стоит беспокоиться Близнецам - личная сфера. Тут важно обойтись без скоропалительных решений.
Рак
Профессиональная сфера жизни Раков с 21 октября меняется до неузнаваемости. Перед Раками, согласно прогнозу Павла Глобы, в третьей декаде месяца откроются такие возможности, о которых можно только мечтать. Наибольших высот достигнут Раки, деятельность которых связана с творчеством. Что касается личной жизни, астролог никому не советует разглашать семейные секреты - все недоразумения сейчас нужно решать непосредственно с теми, с кем они возникли.
Скорпион
Октябрь был не самым удачным для Скорпионов, но третья декада все изменит. Удача, считает Глоба, повернется к ним лицом и щедро одарит. Вероятны новые предложения по работе, финансовые поступления, выигрыш в лотерею, удивительные знакомства, которые изменят жизнь представителей этого знака. Единственное, чего астролог делать не советует - брать деньги в долг. Их будет сложно отдать.
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