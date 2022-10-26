Бришкенс рассказал, кому выгодна более узкая коалиция

По его словам, такими заинтересованными группами, например, являются люди, которые реализуют проекты ветряных парков.

По его мнению, в руководстве Минземледелия и Минэкономики видны признаки плохого управления, связанные с влиянием политбизнеса.

Бришкенс подчеркнул, что в начале переговоров о формировании коалиции "Прогрессивные" ясно дали понять, что не согласятся на роль "аппендикса" в правительстве. Позиция партии - либо "Прогрессивные" становятся полноправными партнерами коалиции, либо остаются в оппозиции.

До начала этой недели "Новое Единство" не предлагало "Прогрессивным" вариант сотрудничества, который был озвучен после переговоров премьера Кришьяниса Кариньша с президентом Эгилом Левитсом.

Бришкенс выразил сожаление в связи с тем, что "Новое Единство" уступило "политическому картелю" ОС и Нацобъединения. Он предположил, что "Новое Единство" разыграло это как тактический ход, который теперь представлен как отказ "Прогрессивных" от участия в правительстве.

Он считает, что "Новое Единство" могло настоять на участии "Прогрессивных" в коалиции и такая четырехпартийная коалиция была бы сильнее и стабильнее. Бришкенс вновь подчеркнул, что "Прогрессивные" будут конструктивной, ориентированной на интересы государства оппозицией, единственной целью работы которой не будет деструктивное поведение.