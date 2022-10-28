Черный день на дорогах Латвии: в четверг в ДТП погибли пешеход и велосипедист

Вчера около 15:00 на перекрестке улиц Рупницас и Ригас в Олайне водитель грузовика сбил велосипедиста, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Кокнесской волости Айзкраукльского края на 94-м километре Даугавпилсского шоссе мужчина на автомобиле Volkswagen сбил женщину, которая переходила проезжую часть. Женщина скончалась на месте происшествия.

Вчера полиция задержала восемь водителей за вождение в нетрезвом виде, два человека были задержаны за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости на водителей оформлен 151 протокол, за агрессивное вождение - четыре.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 364 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.