При пожаре в здании SIA Diana sveces в Вентспилсе пострадали два человека

В пятницу в 18:19 поступил вызов спасателей на улицу Рупниецибас в Вентспилсе в связи с пожаром, возникшим в одноэтажном производственном здании.

Прибыв на место, работники VUGD установили, что горит внутренняя часть металлического ангара с технологическим оборудованием на всей площади 180 квадратных метров (м2). До приезда VUGD из здания эвакуировались 56 человек.

В результате пожара пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 22:29 пожарно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, пожар произошел в компании SIA Diana sveces. В настоящее время предприятие ожидает специалистов для выяснения причин возгорания.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 33 вызова: девять на пожары, 20 на спасательные работы, четыре вызова оказались ложными.