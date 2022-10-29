В результате пожара в производственном здании в Вентспилсе в пятницу, 28 октября, пострадали два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). По данным LETA, пожар возник в SIA Diana sveces.
При пожаре в здании SIA Diana sveces в Вентспилсе пострадали два человека
В пятницу в 18:19 поступил вызов спасателей на улицу Рупниецибас в Вентспилсе в связи с пожаром, возникшим в одноэтажном производственном здании.
Прибыв на место, работники VUGD установили, что горит внутренняя часть металлического ангара с технологическим оборудованием на всей площади 180 квадратных метров (м2). До приезда VUGD из здания эвакуировались 56 человек.
В результате пожара пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.
В 22:29 пожарно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, пожар произошел в компании SIA Diana sveces. В настоящее время предприятие ожидает специалистов для выяснения причин возгорания.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 33 вызова: девять на пожары, 20 на спасательные работы, четыре вызова оказались ложными.
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