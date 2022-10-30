Может ли остановленный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) план развития Риги все-таки быть утвержден быстрее, чем свое решение о споре между министерством и Рижской думой вынесет суд Сатверсме? На это надеются оставшиеся за пределами новой коалиции "Прогрессивные", у которых крупнейшая из правящих в Рижской думе фракций и которые ранее обвиняли уходящего министра Артура Тома Плешса в торможении плана в интересах бизнеса азартных игр.
План развития Риги все-таки примут? Обсуждения ведутся и в кабинетах, и за их пределами
"Прогрессивные" получили обещание не медлить с планом развития Риги от премьера Кришьяниса Кариньша, в свою очередь с беспартийным мэром Риги Мартиньшем Стакисом об этом говорили и представители входящего в новую коалицию Объединенного списка (ОС), сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Неофициальный разговор о плане развития столицы у представителя ОС Улдиса Сескса состоялся и с бывшим мэром Риги, нынешним оппозиционером думы и будущим оппозиционером Сейма Олегом Буровым.
Вечером в прошлую пятницу, 21 октября, De Facto недалеко от здания LTV на Закюсале заметила встречу двух политиков. Первый - лидер Лиепайской партии и бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс, который на протяжении нескольких недель принимал участие в переговорах по созданию новой коалиции как представитель ОС, вышел из LTV. Второй ждал его неподалеку в своей машине, расположенной ближе к Даугаве. Это был руководитель партии "Честь служить Риге" Олег Буров - бывший мэр Риги, который в думе этого созыва оказался в оппозиции. Кроме того, он был избран в 14-й Сейм от партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", вхождение которой в коалицию даже не обсуждается.
Сразу же после этой встречи сотрудник передачи позвонил как Бурову, так и Сесксу. Оба утверждали, что говорили о будущем остановленного сейчас плана развития Риги. Два дня спустя Сескс в разговоре с De facto пытался представить встречу с Буровым как незначительную случайность: "Меня пригласила передача Aizliegtais paņēmiens, и получилось так, что и господин Буров там был, как и другие ваши коллеги. В этом ничего особого нет. Мы и раньше говорили с господином Стакисом, что у Риги большие проблемы с планом развития Риги, и Буров рассказал то же самое. И мы прислушались и поняли, что действительно есть проблема, что Рига не может развиваться, и там надо было бы, так сказать, новому министру VARAM во все это углубиться. Ну, хотел человек поговорить, да. Ну, поговорили". На просьбу рассказать о встрече со Стакисом Сескс ответил: "Да, мы точно так же встретились случайно. Мы зашли в думу, да, и поговорили об этом".
В свою очередь Буров пояснил, что искал людей, которые могут услышать, с которыми легко поладить - с нынешними или бывшими руководителями больших городов. Он утверждал, что предложил свое решение - внести поправки в закон об историческом центре Риги, предусмотрев в нем переходный период сроком в несколько лет, во время которого в Риге параллельно будут действовать два плана развития. Перед обращением Рижской думы в суд Сатверсме Буров говорил об этом с госсекретарем VARAM, который поддержал такое решение.
Буров отметил, что в принятом думой, но остановленном VARAM плане было несколько недостатков, и рассказал, что планировку территории ожидают некоторые предприниматели, однако не раскрыл, обращался ли кто-либо непосредственно к нему. Перед выборами в Сейм Буров в биографии кандидата указал несколько своих должностей в частных структурах, связанных со строительными проектами, а весной он вместе с бывшим коллегой по департаменту собственности Рижской думы Рихардом Русинсом основал предприятие со звучным названием Projektu vadības konsultanti.
О встрече Сескса с Буровым ничего не знал другой лидер ОС, который сейчас находится в оппозиции Рижской думы - вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, глава Латвийского объединения регионов. Он подтвердил, что вскоре после выборов принимал у себя коллег по объединению - Сескса, Эдгара Таварса и Улдиса Пиленса - и отвел их поговорить со Стакисом, где во время неформальной встречи обсуждался и план развития.
Принятие плана развития Риги "Прогрессивным" обещал и Кришьянис Кариньш. Это произошло еще во время, когда переговоры проходили с тремя потенциальными партнерами по коалиции.
"Мы действительно считаем, что двигатель Латвии сейчас - Рига - каким-то образом тормозится, и мы услышали, что новое правительство Кришьяниса Кариньша может изменить и наконец отменить это решение VARAM, которое в интересах узкой группы все-таки ограничивает развитие Риги. И даже на переговорах с Кариньшем мы пришли к тому, что вскоре можно было бы организовать общее заседание нового правительства и Рижской думы, чтобы посмотреть, как еще использовать потенциал Риги для привлечения инвестиций, развития транспорта и других сфер", - указал глава фракции "Прогрессивных" в думе Мартиньш Коссович.
Коссович слышал разговоры о попытках скинуть Стакиса с должности мэра Риги, однако считает, что это нереально, так как не видит, как без "Прогрессивных" и "Нового Единства" было бы возможно создать другую коалицию в думе. Поэтому по плану развития Риги правительству Кариньша придется сотрудничать со Стакисом - даже в ситуации, когда "Прогрессивные" в Сейме остаются в оппозиции, считает представитель партии.
Кариньш также подтвердил De Facto, что не собирается отказываться от идеи установить принятие плана развития Риги в качестве одной из задач правительства. По его словам, план принять нужно.
Мартиньш Стакис на этой неделе был в отпуске за пределами страны, однако письменно подтвердил De Facto, что встречался с представителями "Нового Единства" и Объединенного списка в неформальной обстановке, чтобы обсудить приоритеты Риги.
Отметим, что в данный момент нет ясности ни с разделением сфер ответственности между партиями, ни с тем, какое министерство будет отвечать за самоуправления. Согласно предложению Кариньша, возможным партнером правительства может быть новое министерство, которое создадут в результате раздела VARAM.
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