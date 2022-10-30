План развития Риги все-таки примут? Обсуждения ведутся и в кабинетах, и за их пределами

Сразу же после этой встречи сотрудник передачи позвонил как Бурову, так и Сесксу. Оба утверждали, что говорили о будущем остановленного сейчас плана развития Риги. Два дня спустя Сескс в разговоре с De facto пытался представить встречу с Буровым как незначительную случайность: "Меня пригласила передача Aizliegtais paņēmiens, и получилось так, что и господин Буров там был, как и другие ваши коллеги. В этом ничего особого нет. Мы и раньше говорили с господином Стакисом, что у Риги большие проблемы с планом развития Риги, и Буров рассказал то же самое. И мы прислушались и поняли, что действительно есть проблема, что Рига не может развиваться, и там надо было бы, так сказать, новому министру VARAM во все это углубиться. Ну, хотел человек поговорить, да. Ну, поговорили". На просьбу рассказать о встрече со Стакисом Сескс ответил: "Да, мы точно так же встретились случайно. Мы зашли в думу, да, и поговорили об этом".