В Латвии появились два новых телеканала для русскоязычных зрителей

Каналы созданы специально, чтобы расширить выбор развлекательных программ для русскоязычных телезрителей Латвии, Эстонии и Литвы. Телеканалы "Супер Балтик" и "Супер+" также будут доступны и на территории Польши.

Телеканалы будут транслировать популярные телесериалы, ситкомы, развлекательные и реалити-шоу, художественные фильмы и программы о туризме. Также будут доступны и программы собственного, латвийско-эстонского производства. Они рассчитаны как на молодежь, так и на зрителей старшего возраста.

Амбассадором телеканала "Супер+" выступает актер Ивар Калныньш, который будет вести одну из программ собственного производства.

"Мы рады, что в достаточно короткий срок нам удалось создать абсолютно новые телеканалы для Балтии. Уверен, что телеканалы "Супер Балтик" и "Супер+" быстро станут лидерами среди телеканалов для русскоязычной диаспоры стран Балтии. И у русскоязычных появится дополнительный смысл включать телевизор", - заявил Пятецкий.

"Мы рады новому партнеру на локальном рынке - расширение русскоязычного контента особенно актуально для части наших абонентов. В сети Balticom новые каналы будут доступны как в цифровом, так и в интерактивном формате", - сказала руководитель маркетингового отдела Balticom Анастасия Рождественская.

"В этом году после запрета российских каналов особенно остро стала ощущаться нехватка каналов с качественным развлекательным содержанием на русском языке. Мы рады, что, реагируя на запрос, на латвийском рынке телевещания появились такие новые каналы, как "Супер Балтик" и "Супер+", которые смогут предложить зрителям, потребляющим контент на русском языке, интересный и конкурентоспособный развлекательный телепродукт", - отметил руководитель Baltcom Дмитрий Никитин.