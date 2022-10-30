Зачем латвийцы смотрели российское ТВ? Ответ дало исследование

Как отмечают исследователи аналитической службы Сейма в обзоре "Регулирование аудиовизуальных электронных СМИ и интернет-ресурсов для ограничения российской пропаганды", чаще всего из произведенных в России телепередач зрители в прошлом году выбирали фильмы, сериалы, концерты, музыкальные шоу и комедийные программы.

В обзоре аналитической службы отмечается, что юмористические программы могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды, а их целевой аудиторией являются зрители как в России, так и за рубежом. Кроме того, аудиовизуальные СМИ имеют гораздо более прямое и сильное влияние, чем печатная пресса.

Чаще всего произведенные в России и транслируемые в Латвии телепрограммы в прошлом году смотрели жители в возрасте от 55 до 64 лет.

Люди в возрасте от 45 до 54 лет, а также люди в возрасте 65 лет и старше также часто смотрели такие телевизионные передачи.

До октября этого года было выявлено более 14 тысяч случаев распространения прокремлевской дезинформации. С целью оправдать и обосновать свою агрессию против Украины Россия ведет непрерывную и согласованную пропагандистскую деятельность, направленную против гражданского общества в Европейском союзе (ЕС) и соседних странах, серьезно искажая факты и манипулируя ими, тем самым угрожая ценностям ЕС и основным правам жителей.