Депутат Даудзе объяснил, почему не явился на первое заседание 14-го Сейма

Как обычно, об утверждении полномочий политика депутаты решат на ближайшем заседании, на которое Даудзе прибудет. До этого политик даст клятву.

Как сообщалось, на первое заседание 14-го Сейма во вторник явились 99 из 100 депутатов, открывая заседание, заявила председатель предыдущего, 13-го Сейма Инара Мурниеце.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).