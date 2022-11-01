Избранный в 14-й Сейм депутат Гундарс Даудзе (СЗК) не явился на первое заседание нового созыва парламента. Он объяснил это заболеванием, выяснило агентство LETA.
Депутат Даудзе объяснил, почему не явился на первое заседание 14-го Сейма
Депутат Даудзе объяснил, почему не явился на первое заседание 14-го Сейма
Как обычно, об утверждении полномочий политика депутаты решат на ближайшем заседании, на которое Даудзе прибудет. До этого политик даст клятву.
Как сообщалось, на первое заседание 14-го Сейма во вторник явились 99 из 100 депутатов, открывая заседание, заявила председатель предыдущего, 13-го Сейма Инара Мурниеце.
В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).
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