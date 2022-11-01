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Депутат Даудзе объяснил, почему не явился на первое заседание 14-го Сейма

rus.tvnet.lv
Депутат Даудзе объяснил, почему не явился на первое заседание 14-го Сейма
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Депутат Гундарс Даудзе.
Депутат Гундарс Даудзе. Фото: Edijs Pālens/LETA

Избранный в 14-й Сейм депутат Гундарс Даудзе (СЗК) не явился на первое заседание нового созыва парламента. Он объяснил это заболеванием, выяснило агентство LETA.

Как обычно, об утверждении полномочий политика депутаты решат на ближайшем заседании, на которое Даудзе прибудет. До этого политик даст клятву.

Как сообщалось, на первое заседание 14-го Сейма во вторник явились 99 из 100 депутатов, открывая заседание, заявила председатель предыдущего, 13-го Сейма Инара Мурниеце.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).

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