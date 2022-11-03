38-летняя экс-солистка t.A.T.u Лена Катина этим летом вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Теперь певица ждет ребенка, пишет Super.ru.
Экс-cолистка t.A.T.u. Лена Катина беременна
Со слухам исполнительница очень хочет девочку. Лена Катина уже даже выбрала имя. Известно, что певица уже выбрала роддом. По информации СМИ дата родов назначена на июль.
Напомним, у Лены Катиной есть семилетний сын Саша от предыдущего брака. И, судя по рассказам певицы, мальчик отлично поладил с новым супругом. Для Дмитрия Спиридонова же это будет первый ребенок.
Отметим, что Лена Катина уже была замужем. Пара решила не делать из этого события пиар-новость. Бизнесмен поделился, что подарков было много. Рассказывать о них он не стал, чтобы не сболтнуть лишнего.
"Самый лучший для него подарок - я и то, что я вышла за него замуж. Какие еще нужны подарки человеку в этом возрасте", - сказала Катина журналистам.
Кроме свадьбы, Дмитрий отметил свое 40-летие: "Мне кто-то говорил, что 33 года не отмечают, мне как-то пофиг на все эти суеверия".
Пять лет назад у мужчины был диагностирован рак щитовидной железы. С заболеванием пара сражается вместе. Известно, что они живут в Москве и воспитывают сына певицы Александра от прошлого брака.
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