Новая партия и новая прическа: Рамона Петравича снова в Сейме

Депутат Рамона Петравича приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

В январе Рамона Петравича вышла из партии "За человечную Латвию", которая ранее называлась KPV LV. В 14-й Сейм политик прошла от списка партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

Петравича планировала работать в комиссии по социальным и трудовым вопросам. Несмотря на то, что, когда она была на посту министра благосостояния, социальные работники высказывали свое недовольство ее работой, а также требовали ее отставки.

До своей политической карьеры Петравича работала финансовым руководителем у своего мужа Александра Петравича. Компания занимается розничной торговлей продуктами и предметами первой необходимости. У компании 5 магазинов в Салдусском крае. В свое время СГД получила анонимное сообщение о возможных нарушениях в налоговой системе в фирме мужа министра благосостояния. Сама она эти обвинения всячески отрицала.

В прошлый, 13-й Сейм Петравича была избрана по списку ныне распущенной партии KPV LV, заняв место министра благосостояния. Несмотря на скандалы, связанные с налогами на фирме ее супруга, она оставалась министром.

Рамона Петравича Фото: Zane Bitere/LETA

Артус Кайминьш, бывший член партии и один из ее основателей, заявлял, что Рамона Петравича - это "недоразумение" в Сейме и Кабинете министров и партия KPV LV существует для того, чтобы заполучить выделенные государством средства. В свою очередь свое мнение о партии в целом он изложил в Twitter: "Я создал монстра Франкенштейна с муравьиными лапами, заячьей губой, мозгами комара, гелевыми ногтями и головой дятла".