Социальные работники потребовали отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи

В понедельник, 2 ноября, Общество социальных работников распространило адресованное нескольким должностным лицам открытое письмо с призывом предотвратить преобразование специалистов по социальной работе в налоговых инспекторов и требованием отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
Авторы письма требуют остановить "непродуманную и, возможно, незаконную" инициативу Министерства финансов и Министерства благосостояния по возложению на муниципальные социальные службы новой функции - оценки соответствия доходов самозанятых лиц и плательщиков налога с микропредприятий статусу нуждающегося лица.
"Социальные работники по всей Латвии выражают недоверие политическому и административному руководству Министерства благосостояния за попытки установить нехарактерную для социальных служб функцию - участие в сборе налогов, а также неспособность защитить социальных работников от террора Министерства финансов", - говорится в письме.
В свою очередь Петравича поясняет, что на социальные службы не будут возложены функции Службы госдоходов, и нынешнее предложение еще не "высечено в камне".