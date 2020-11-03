Социальные работники потребовали отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи

Авторы письма требуют остановить "непродуманную и, возможно, незаконную" инициативу Министерства финансов и Министерства благосостояния по возложению на муниципальные социальные службы новой функции - оценки соответствия доходов самозанятых лиц и плательщиков налога с микропредприятий статусу нуждающегося лица.

"Социальные работники по всей Латвии выражают недоверие политическому и административному руководству Министерства благосостояния за попытки установить нехарактерную для социальных служб функцию - участие в сборе налогов, а также неспособность защитить социальных работников от террора Министерства финансов", - говорится в письме.