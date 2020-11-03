Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
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Социальные работники потребовали отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи

Рамона Петравича

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 2 ноября, Общество социальных работников распространило адресованное нескольким должностным лицам открытое письмо с призывом предотвратить преобразование специалистов по социальной работе в налоговых инспекторов и требованием отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Авторы письма требуют остановить "непродуманную и, возможно, незаконную" инициативу Министерства финансов и Министерства благосостояния по возложению на муниципальные социальные службы новой функции - оценки соответствия доходов самозанятых лиц и плательщиков налога с микропредприятий статусу нуждающегося лица.

"Социальные работники по всей Латвии выражают недоверие политическому и административному руководству Министерства благосостояния за попытки установить нехарактерную для социальных служб функцию - участие в сборе налогов, а также неспособность защитить социальных работников от террора Министерства финансов", - говорится в письме.

В свою очередь Петравича поясняет, что на социальные службы не будут возложены функции Службы госдоходов, и нынешнее предложение еще не "высечено в камне". 

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