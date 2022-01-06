Петравича вышла из партии "За человечную Латвию"

Петравича указала, что решила оставить и должность члена правления партии. Она выразила благодарность партии за "политическую закалку" и опыт, который та в свое время дала ей как молодому политику.

В то же время она рассказала, что с лета, когда сменилось ядро партии, бывшая министр благосостояния больше не видит своего места в этой партии из-за различных политических взглядов, стиля работы и идеалов.

Петравича сказала, что сейчас из установленных уставом семи членов правления партии остались всего трое.

В то же время парламентарий обещает продолжать работу в Сейме как депутат фракции "Независимые" вместе с другими беспартийными депутатами.

Петравича отметила, что сейчас любое утверждение о ее присоединении к другой политической силе будет спекуляцией, так как она воспринимает этот вопрос очень серьезно.