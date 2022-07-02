Петравича в прошлом году увеличила свои сбережения на 33 374 евро

На конец 2021 года сумма безналичных сбережений депутата достигла 81 329 евро. Для хранения денег Петравича выбрала АО Swedbank и АО Citadele banka.

При этом доходы политика в прошлом году по сравнению с 2020 годом сократились на 11 831 евро. В 2021 году Петравича заработала в общей сложности 66 421 евро, из которых 39 470 евро она получила в виде заработной платы от Государственной канцелярии и 26 933 евро - в виде заработной платы от Сейма.

Депутат владеет тремя объектами недвижимости: землей в Эзересской волости Салдусского края, квартирой в Курсишской волости Салдусского края и недвижимостью в Салдусе, относящейся к категории "Другое". Ей также принадлежит земля со зданиями в Яунауцкой волости Салдусского края, кроме того, политик сдает квартиру в Риге.

В собственности Петравичи находится автомобиль Lexus NX 300h 2015 года выпуска, зарегистрированный в 2019 году.