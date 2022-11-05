Иран признался в поставках дронов в Россию

"Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны. Утверждения о ракетах полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная:

мы передали России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта в Украине", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее официальные лица Ирана отрицали, что поставляли в Россию оружие, которое используется в войне против Украины.

Буквально на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что награды за использование иранских беспилотников для уничтожения украинской гражданской инфраструктуры были "абсолютно необоснованными".

Хотя Абдоллахиян признался в поставках беспилотников в Россию, он утверждает, что Тегеран ничего не знал об их использовании для бомбардировок Украины.

Абдоллахиян также подчеркнул, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна "не останется равнодушной". Он отметил, что у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.