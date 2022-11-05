МИД Ирана в субботу, 5 ноября, признал, что Тегеран поставлял России беспилотники, при этом утверждая, что это произошло еще до российского вторжения в Украину.
Иран признался в поставках дронов в Россию
"Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны. Утверждения о ракетах полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная:
мы передали России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта в Украине", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Ранее официальные лица Ирана отрицали, что поставляли в Россию оружие, которое используется в войне против Украины.
Буквально на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что награды за использование иранских беспилотников для уничтожения украинской гражданской инфраструктуры были "абсолютно необоснованными".
Хотя Абдоллахиян признался в поставках беспилотников в Россию, он утверждает, что Тегеран ничего не знал об их использовании для бомбардировок Украины.
Абдоллахиян также подчеркнул, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна "не останется равнодушной". Он отметил, что у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.
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