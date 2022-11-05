В пятницу, 4 ноября, в Латвии зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб, шесть получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Авария на трассе Виляка-Карсава. Погиб велосипедист
В пятницу, 4 ноября, около семи часов вечера в Шкилбенской волости Балвского края на
дороге Виляка-Карсава мужчина на автомобиле BMW сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Среди пострадавших были три велосипедиста, один водитель электросамоката и один пешеход.
18 водителей в пятницу задержаны за вождение в нетрезвом виде, два человека находились за рулем в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости составлено 178 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 423 протокола.
Кроме того, за прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.
Около полуночи поступил вызов в девятиэтажный жилой дом в Риге, где возник пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горит мебель.
В горящей квартире было обнаружено тело человека, и медики скорой помощи констатировали его смерть. С верхних этажей дома пожарные вывели пять человек, использовав спасательные маски.
Вчера около 14:30 поступил вызов из Краславского края, где загорелся двухэтажный дом. До прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека, еще троих из дома вынесли спасатели, но один из них скончался.
В целом за прошедшие сутки было получино 40 вызовов, в том числе шесть на пожары, 21 - на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.
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