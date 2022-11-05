Авария на трассе Виляка-Карсава. Погиб велосипедист

В пятницу, 4 ноября, около семи часов вечера в Шкилбенской волости Балвского края на

дороге Виляка-Карсава мужчина на автомобиле BMW сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Среди пострадавших были три велосипедиста, один водитель электросамоката и один пешеход.

18 водителей в пятницу задержаны за вождение в нетрезвом виде, два человека находились за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости составлено 178 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 423 протокола.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

Около полуночи поступил вызов в девятиэтажный жилой дом в Риге, где возник пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горит мебель.

В горящей квартире было обнаружено тело человека, и медики скорой помощи констатировали его смерть. С верхних этажей дома пожарные вывели пять человек, использовав спасательные маски.

Вчера около 14:30 поступил вызов из Краславского края, где загорелся двухэтажный дом. До прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека, еще троих из дома вынесли спасатели, но один из них скончался.

В целом за прошедшие сутки было получино 40 вызовов, в том числе шесть на пожары, 21 - на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.