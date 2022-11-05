В Германии как минимум три экоактивиста задержаны на 30 дней

"Это очень, очень редкий случай, когда применяется эта [норма], это действительно очень большое исключение", - отметил в пятницу представитель полиции.

Закон предусматривает, что граждане могут быть задержаны на срок до одного месяца, чтобы не дать им совершить административные нарушения, которые могут причинить серьезный вред обществу, или уголовные преступления.

В случае необходимости срок превентивного задержания может быть продлен еще на месяц.

Как сообщалось, в четверг 17 экоактивистов, которые представляют организацию "Последнее поколение", заблокировали улицу, ведущую вдоль центральной площади Мюнхена, приклеив по одной из своих рук к уличному покрытию.

Таким образом, на два часа было заблокировано движение вдоль площади Карлиса в обоих направлениях.

Экологи приклеились к асфальту на одной из берлинских улиц, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику аварии. 44-летняя мотоциклистка скончалась.

Участникам акции были предъявлены обвинения в нарушениях закон, но через несколько часов 15 из них повторили акцию протеста.

Судья решил задержать двух активистов до полуночи пятницы, а троих - до начала декабря.

Решение о остальных десяти протестующих еще не принято.