Сербия на двух стульях. Чем рискует Белград, не соглашаясь на уговоры Запада ввести санкции против России

"Когда на Западе против нас вводятся санкции, по факту эти санкции вводятся и против самих себя, - сказал Грушко изданию Sputnik во время своего визита в Белград. - Не буду кривить душой и говорить, что нам все равно, наложит Сербия на нас санкции или нет. Конечно, мы будем разочарованы".

При этом, как отмечает газета "Коммерсант", сообщение о визите замминистра в Белград появилось только на сайте МИД РФ, "сербские же власти за все время пребывания высокого российского гостя не обмолвились об этом ни словом". "Жесткие требования Запада, судя по всему, возымели действие, - делает вывод автор. - На минувшей неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и присоединение четырех украинских регионов. Изменилась и риторика сербских руководителей" (что можно понять из графики выше).

Газета также отмечает, что в пресс-релизе о встрече на этот раз отсутствовали обычные заверения в том, что никаких санкций против "братской России" вводиться не будет.

Граффити на улице Белграда - Путин с нимбом Фото: Lazara Marinkovic\BBC

Макглинн говорит, что возможное "разочарование" России вряд ли окажется для Сербии болезненным: "у Москвы сейчас не так много друзей, и там привыкли к дипломатической критике". "В предыдущих спорах между Белградом и Москвой, - напоминает ученый, - Россия обычно отвечала отменой своего участия в традиционных двусторонних встречах (например, отказ от поездки на празднование годовщины освобождения Белграда)".